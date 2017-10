Zwei Pkw-Aufbrüche und ein versuchter Einbruch

TRIER. Gleich zwei Pkw-Aufbrüche und einen versuchten Einbruch in ein Zweiradgeschäft meldet der aktuelle Polizeibericht. Auf der Tarforster Höhe schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos ein und entwendeten ein Navigationsgerät. Das Fahrzeug war vom Eigentümer am Sonntag, 8. Oktober, auf dem Parkplatz des Studentenwohnheims im Kleeburger Weg abgestellt und einige Tage nicht genutzt worden. So wurde der Schaden erst am Donnerstag, 12. Oktober, bemerkt.

Im zweiten Fall schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag, 14. Oktober, in der Zuckerbergstraße in Trier die Scheibe eines geparkten Autos ein. Die Täter nahmen eine Sporttasche aus dem Fahrzeug mit.

Im dritten Fall geht es um einen versuchten Einbruch in der Innenstadt. Am Dienstag, 17. Oktober, versuchte ein bislang nicht identifizierter Täter in ein Zweiradgeschäft in der Trierer Saarstraße einzubrechen. Der Mann setzte seine Hebelwerkzeuge gleich an mehreren Türen an, gelangte letztlich aber nicht ins Gebäude.

Und jetzt bittet die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier unter Telefon 0651-9779-2290 zu melden. (tr)



