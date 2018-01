Zwei Premieren am Theater Trier

TRIER. Gleich zwei Premieren stehen am Anfang des neuen Jahres im Theater Trier auf dem Spielplan. Den Anfang macht am Freitag, 12. Januar 2018 um 19.30 das Schauspiel “Patricks Trick” auf der Studiobühne. Einen Tag später folgt im Großen Haus das dramatische Gedicht “Don Carlos”.

Mit “Patricks Trick” feiert eine weitere Schauspielproduktion auf der Studiobühne des Theater Trier am 12. Januar Premiere. Empfohlen wird das Stück für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sowie für Familien und Erwachsene. Das preisgekrönte Schauspiel von Kristo Šagor setzt sich mit dem in unserer Gesellschaft so relevanten Inklusionsgedanken auseinander und bietet aus der Perspektive eines Kindes Lösungsansätze an.

Kristo Šagor erhielt als Autor und Regisseur zahlreiche Preise. Mit Patricks Trick wurde er mit dem Baden-Württembergischen Jugendtheaterpreis 2014 ausgezeichnet und war für den Deutschen Kindertheaterpreis 2014, den Berliner Kindertheaterpreis 2013 und den Mülheimer Kindertheaterpreis 2015 nominiert.

Mit “Don Carlos” (Samstag, 13. Januar, 19.30 Uhr) folgt nach der “Dreigroschenoper” die zweite Schauspielpremiere im Großen Haus des Theater Trier. Schillers “Don Carlos“ ist im Kern eines der modernsten Dramen seiner Zeit. Nicht nur die Freiheit der Gedanken, ein ganzes humanistisches Weltbild entwirft der Autor durch seine Figuren. Und mehr: neben der Geschichte einer leidenschaftlichen, aber unmöglichen Liebe malt Schiller ein präzises und abgründiges Familiengemälde, in dem monarchischer Despotismus neben demokratischer Utopie erlebt werden kann.

Schiller begann “Don Carlos” als Liebesdrama zu schreiben und endete zwei Jahre später mit einem der wichtigsten Stücke deutscher Literatur. Der Mensch ist eine Zahl, eine Nummer in den Akten zentral gelenkter Verwaltungsämter. Einzig Marquis von Posa, seiner Zeit weit voraus, fordert den König heraus “Gedankenfreiheit“ zu geben.

Zwei Jahre vor der französischen Revolution entwirft Schiller ein Ideal von Freiheit und Selbstbestimmung. Seine jugendlichen Helden scheitern an ihren Idealen. Was sie auch tun, sie geraten schnell an ihre Grenzen und bezahlen teuer für ihre Versuche, das System zu verändern. Selbst der König ist Gefangener seines eigenen Machtapparates.

Es geht um Liebe, Freiheit, Freundschaft, Politik, Kirche, Verrat, Intrigen und Eifersucht. “Don Carlos” ist ein Manifest eines neuen Zeitalters der Brüderlichkeit und Gedankenfreiheit, in unserer sich dramatisch wandelnden Zeit ein höchst aktueller Stoff.

Weitere Vorstellungstermine finden sich unter diesem Link. www.theater-trier.de (tr)



Drucken