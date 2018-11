TRIER. Der Steuerungsausschuss kommt am Dienstag, 27., und Mittwoch, 28. November, ab neun Uhr im Rathaussaal, zu ganztägigen Beratungen über den Doppelhaushalt 2019/20 zusammen. Am ersten Tag stehen die Budgets aus den Dezernaten I, II und III im Mittelpunkt und am 28. November dann der Haushalt des Baudezernats. Außerdem geht es an beiden Tagen um die Ergebnisse aus dem Beteiligungsverfahren beim Bürgerhaushalt sowie um die Änderungs- und Ergänzungswünsche der Ortsbeiräte. (tr)



