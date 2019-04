TRIER. Vor 15 Jahren wurde der deutsche Comedy Slam in Trier erfunden. Ihren 15. Geburtstag feiert die Veranstaltung am 4. Mai ab 19 Uhr im Theater Trier. Schirmherr der 15. Verleihung des Constantin-Comedy Preises ist Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Am Samstag, dem 4. Mai kehren die acht Sieger der vergangenen Comedy Slam Saison 2018/19 zum finalen Wettkampf und damit zur 15. Verleihung des Constantin Comedy Preises nach Trier zurück. Die Zuschauer erwartet ein Feuerwerk von verbalem Feingeist, kabarettistisch angehaucht, bissig-persiflierender ImproComedy und klassischer Standup Comedy. Ausgezeichnet werden die publikumsbesten drei Teilnehmer des Abends.

Und das sind die Teilnehmer:

Michael Mauder, München: Michael Mauder berichtet aus dem Leben eines 65-jährigen Spießers, gefangen im Körper eines Mitt-Zwanzigers. Als Single in einem Freundeskreis von Menschen in festen Beziehungen, hat er eine externe Perspektive auf Beziehungskrisen und sieht sich im Bezug auf One-Night-Stands eher als den theoretischen Typ. Der unfreiwillig überzeugte Single berichtet von den Verkupplungsversuchen seiner Freunde, genauso wie dem Leben in einer anonymen WG. Dass er mit über 1,90m Körpergröße unter 70kg wog, stellte ihn vor ungeahnte Möglichkeiten, und soziale Netzwerke sind ihm grundsätzlich zu positiv. Intelligenter und selbstironischer Standup aus dem echten Leben.

Tobias Rentzsch, Paderborn: Sanfte, braune Augen, ein freundliches Auftreten und ein verschmitztes Lächeln – doch der erste Eindruck ist nur die halbe Wahrheit: Tobias Rentzsch hat es faustdick hinter den Ohren! Spätestens, wenn er die Bühne betritt, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Der noch sehr junge Stand Up-Comedian macht vor kaum einem Thema Halt – erzählt aus seinem Alltag, vom Every-Day- Wahnsinn zwischen Männern und Frauen und überrascht sein Publikum auch mit erotisch-pikanten Geschichten hinter vorgehaltener Hand aus seinem Freundeskreis. Schon in der Schule entdeckte der heute in Paderborn lebende Comedian, dass er die Fähigkeit hat, Leute zu begeistern, mitzureißen und zum Lachen zu bringen. “Humor ist für mich, über alles lachen zu können“, sagt Tobias, der neben der Bühne als Schornsteinfeger arbeitet. Setzt er den Zylinder ab, sind Rentzsch’ Markenzeichen auf der Bühne: das rote Cappi und der Einsatz des ganzen Körpers in seinen Nummern. Dabei sieht das Publikum Tobias dann auch schon mal in irrsinnig komischen Situationen und Verrenkungen, die jeder aus seinem eigenen Leben kennt, sie aber niemals zugeben würde. Nicht nur bei “Nightwash“, sondern auch auf den anderen großen Bühnen der Republik zuhause: Tobias Rentzsch – ein vielversprechender Newcomer der Deutschen Comedyszene!

Tobias Freudenthal, Köln: Tobias Freudenthal kommt aus aus Köln, also ein absoluter “Ausländer” für echte Trierer, der von sich sagte: “Ich bin noch nie so weit südlich aufgetreten – und ich bin so bescheuert mit meinem Spiegelbild zu reden.” Als Probe für seinen nächsten Auftritt, so mache er eben seine Hausaufgaben. Freudenthal ist ein rasanter Erzähler, redet seine Zuhörer schwindlig mit seinen Geschichten aus dem Leben, hat dabei die Lacher aber immer auf seiner Seite.

Serkan Ates-Stein, Köln: Der in Essen geborene Wahlkölner Serkan Ates-Stein ist ein dynamischer Entertainer auf der Bühne, der hin und wieder leicht ins kabarettistische abdriftet. Er schafft es, sich und seine Generation aufs Korn zu nehmen, indem er Anekdoten zum besten gibt oder mit derbem Sprechgesang glänzt. Aber wer jetzt denkt, das käme plump-salopp daher, der kann sich bei Serkan auf wohl pointierte Comedy freuen. Zwischendurch untermalt er seine Auftritte mit Percussion- Imitationen, im Volksmund auch Beat Box genannt. Kurz: Eine bunte Tüte ohne Lakritze.

Jamie Wierzbicki, Köln: Jamie Wierzbicki will “die Wahrheit sagen” und tritt damit nicht selten in Fettnäpfchen. Sein Lieblingsthema: absurde Alltagssituationen. Ist er nun gemein? Oder nur ehrlich und direkt? Zumindest lässt er kein Fettnäpfchen aus.Comedy mit einem frechen Mundwerk und viel Herz!

Mazi, Köln: Geboren in Hamburg als Kind iranischer Eltern, abgestempelt als Inder: Die alltäglichen Widersprüche zu Herkunft und Aussehen beschäftigten den Studenten Mazi schon von Kindesbeinen an. Verloren in der Findung seiner Identität konnte es ihn gar nicht anders hin treiben, als auf die Comedy-Bühne. In Steilshoop aufgewachsen, einem multikulturellen Viertel in Hamburg, freundete er sich mit vielen Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern an. Mit seinen punktgenauen Imitationen und Akzenten bringt Mazi kulturelle Vielfalt auf die Bühne, nimmt sich gern selbst auf die Schippe und sorgt dafür, dass das Publikum gemeinsam über sich selbst lachen kann. 2018 – Gewinner Nightwash TalentAward.

Udo Wolff, Aachen: Geliebt, gehasst, geplagt, genervt. Aus dem Leben eines Familienvaters.Udo Wolff ist direkt, sehr direkt um genau zu sein. Er nimmt uns mit in seine Welt zwischen rostigen Betonmischern und dem Feierabend eines genervten Familienvaters. Nach 30 Jahren Bau, 25 Jahren Ehe und der Schöpfung von drei Töchtern hat sich einiges angestaut – das muss jetzt raus. “Bei den Pausen im Bauwagen geht es zu wie zu Hause. Fingernägel werden gefeilt und lackiert, die Frisur wird gecheckt, Selfies werden geschossen und alle sind übertrieben cool.“ Doch was hat sich bei ihm über die Jahre verändert? “Genau genommen nix! Im Sommer ist es heiß, im Winter kalt und Regen ist immer noch nass.« 80% seiner Auszubildenden, in dem Fall Neuling Maddox im ersten Lehrjahr, haben nach wie vor keine Ahnung von Prozent- oder Bruchrechnung. “So viele sind wir doch gar nicht!« Und die Ausreden sind im Kern auch noch die Gleichen. “Meine Mutter hat vergessen, mich zu wecken. Der Hund hat die Rechnung gefressen.

Johann Theisen, Stuttgart: Johann Theisen ist Komiker und zwar einer von der ganz lustigen Sorte. Ebenso wie sein geistiges und optisches Vorbild Mike Tyson kann er den Zuschauern ganz schön das Ohr abkauen. Aber der Theisen ist nicht nur zum kringeln komisch, sondern auch zum reinkloppen doof. Deshalb erzählt er auch gerne aus seinem Leben als Tollpatsch. In der Unfallmedizin wurde schon ein akrobatisches Kunststück nach ihm benannt: der “Theisen-Salto“. Die korrekte Ausführung dieses außergewöhnlichen Kunststückes verlangt, dass das Nasenbein des Sportsfreundes danach gebrochen ist und man eine astreine und wohlgeplante Nasenoperation völlig umsonst bekommt.Dank solcher touretteartigen und anderer verblödet-eleganter Aktionen, hatte Theisen schon mehr Nasenoperationen als Michael Jackson, worauf er mit echter Bescheidenheit stolz ist wie Oskar. (tr)



