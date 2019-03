Ab Mittwoch, 6. März: Busumleitung Im Schammat

TRIER. Wegen Bauarbeiten wird die Ortsdurchfahrt St. Medard, Im Schammat, von Mittwoch, 6. März , 8.30 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 13. März in beide Richtungen voll gesperrt. Die Busse in Richtung Feyen fahren ab St. Matthias eine Umleitung über Pacelliufer und Pellinger Straße. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

An der Pellinger Straße richten die Stadtwerke Trier Ersatzhaltestellen ein. Die Haltestellen Konzer Straße, St. Matthias Kirche und Im Schammat werden für die Dauer der Sperrung aufgehoben. Bei Fragen zu den Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



