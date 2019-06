Abschlusskonzert der Karl-Berg-Musikschule

TRIER. Gleich zwei Abteilungen der städtischen Karl-Berg-Musikschule präsentieren sich am Sonntag, 16. Juni, mit ihren Schülern, Ensembles und Bands: Von elf Uhr an musizieren Ensembles und Solisten der klassischen Abteilung im offenen Atrium des Bildungs- und Medienzentrums am Domfreihof.

Bei dem Abschlusskonzert sind unter anderem die Suzuki-Violinklasse, das Gitarrenensemble und die Chorwerkstatt dabei. Wer populäre Musik bevorzugt, kann den Sonntag auf dem Sommerfest der Jazz&Rock-Abteilung der Musikschule verbringen: Zwischen 13 und 17.30 Uhr präsentieren die Bands ihre Songs draußen auf der Terrasse des Textoriums in der Wechselstraße. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im großen Saal der Tufa statt. Der Eintritt ist frei. (tr)



Drucken