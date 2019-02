Ada-Evangeliar bis Ende Februar zu sehen

TRIER. Die Schatzkammer der Stadtbibliothek in der Weberbach zeigt noch bis Ende Februar mit dem berühmten Ada-Evangeliar eine der kostbarsten Handschriften aus der Hofschule Kaiser Karls des Großen. Der Kodex enthält den ganz in Gold geschriebenen Text der vier Evangelien, prachtvolle Darstellungen der Evangelisten und Initialmalereien von höchstem Niveau. Auf Anregung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die Bibliothek einen Antrag auf Aufnahme des Ada-Evangeliars in die Liste des Unesco-Weltdokumentenerbes (Memory of the Word) gestellt. (tr)



