Anwohner der Eltzstraße fürchten um ihre Existenz

TRIER. Im Stadtteil Pfalzel gehen die Wogen mal wieder hoch. Ursache ist dieses Mal der Ausbau der Eltzstraße. Diese dient als Durchgangsstraße, jedoch auch als wege- und verkehrsmäßige Erschließungsstraße für die angrenzenden Grundstücke. Die Anwohner sollen nun an den Kosten – die geplanten Baukosten belaufen sich nach Auskunft der Stadt zurzeit auf ca. 2.454.000,00 Euro – anteilig beteiligt werden. Die sehen darin eine schreiende Ungerechtigkeit, fürchten um ihre Existenz und wollen das nicht so ohne weiteres hinnehmen. Am heutigen Abend, 22. Mai, will sich Baudezernent Andreas Ludwig um 19.30 Uhr im Amtshaus in der Residenzstraße den Anwohnern stellen. Der reporter hat in dieser Sache auf Bitten von betroffenen Bürgern hin schon mal recherchiert.

Kerstin Schmidt ist empört. Sie sei wirklich nicht das, was man einen “Facebook User“ nennt, schreibt die gelernte Ingenieurin in dem sozialen Netzwerk, “aber jetzt brauchen wir eure Hilfe gegen die soziale Ungerechtigkeit.” Und dann wird sie deutlich. Vor etwa 15 Jahren sei in Trier-Pfalzel mit der Erschließung eines Neubaugebietes begonnen worden. Hauptzufahrtsstraße für alle Baufahrzeuge und Lkw sei dabei die Eltzstraße gewesen. “Während durch Steuern und Abgaben aus dem neuerschlossenen Wohngebiet Millionen in die Stadtkasse gespült wurden, hatten die Anwohner der Eltzstraße über mehr als ein Jahrzehnt das Nachsehen.” Was Schmidt ärgert: “Nicht nur die Straße wurde zunehmend schlechter, sondern auch die Substanz der Häuser wurde durch Abgase und Vibrationen in Mitleidenschaft gezogen.” Von der Sanierung ihres Eigentums, insbesondere der Fassaden, hätten die Bewohner absehen müssen, da eine kurz bevorstehende Sanierung der Eltzstraße immer wieder in Aussicht gestellt wurde. Auch hierdurch würden den Anwohnern nun Mehrkosten entstehen.

Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, ist die Situation in Pfalzel bekannt. Die Eltzstraße werde Anfang Juni auf einem ca. 450 m langen Abschnitt zwischen dem sogenannte “Pfalzeler Stern“ und dem Bahnübergang im Vollausbau erneuert, bestätigt er. Das Projekt hätten sich viele Einwohner lange gewünscht, da die Straße dringend ausbaubedürftig sei.

Das wollen die Anwohner auch nicht bestreiten. “Alle freuen sich darauf, nun endlich nicht mehr an einer hässlichen Straße leben zu müssen”, sagt Kerstin Schmidt. Aber: “Nur leider sieht die Stadt Trier sich nun plötzlich nicht mehr in der Pflicht für entstandene Schäden selbst aufzukommen. Mindestens 50 Prozent der Kosten sollen auf die Anwohner beziehungsweise Eigentümer umgelegt werden.”

Nur drei Bundesländer wollen den Straßenausbaubeitrag aktuell abschaffen

Fakt ist, dass die die Kommunalabgabengesetze (KAG) der einzelnen Länder mit Ausnahme von Baden-Württemberg solche Straßenausbaubeträge zulassen. Laut Wikipedia wird der Straßenausbaubeitrag zur Zeit (März 2019) in zwölf Bundesländern erhoben. Drei Bundesländer (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen) befinden sich im Prozess der Abschaffung der Beiträge.

Wobei die Höhe von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und in der örtlichen Beitragssatzung festgeschrieben ist. Michael Schmitz: “Paragraph 7 der Ausbaubeitragssatzung regelt den Gemeindeanteil. Bei der Ermittlung der Beiträge bleibt ein dem Vorteil der Allgemeinheit entsprechender Teil (Gemeindeanteil) außer Ansatz (wird also nicht den Anliegern in Rechnung gestellt), der dem nicht den Beitragsschuldnern zuzurechnenden Verkehrsaufkommen entspricht. Dieser Gemeindeanteil wird im Einzelfall durch Beschluss des Stadtrates festgesetzt. So war das auch hier: Der Stadtrat hat im Baubeschluss den Gemeindeanteil auf 50 Prozent festgesetzt.”

Für die beiden Familien Hortian und Schröder ist das ein Unding: “Dass diese Hauptverkehrsstraße mit 50% Anliegeranteil bemessen ist, ist eine bodenlose Frechheit! Bereits bei der Ortsbeiratssitzung am 27. Juni.2005 wurde vom Ortsbeirat Pfalzel der Antrag gestellt und einstimmig angenommen, die Kosten für Reparaturen und Sanierungen der Straße nach dem Verursacherprinzip zu ermitteln und umzulegen, ohne Anliegerbeteiligung. Dies wurde von der Stadt Trier abgelehnt und stattdessen die Straße in einem sehr schlechten Zustand belassen und die Sanierung herausgezögert. Die Trägheit der Stadt müssen jetzt die Anwohner teuer bezahlen!” schimpfen die Anwohner.

5.000 Fahrzeuge verkehren hier täglich

Den Vorwurf, die Stadt habe sich nicht um die Straße gekümmert, will Michael Schmitz so nicht stehen lassen: ” In den letzten Jahren wurden auf Grund der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen kleinere Sanierungsarbeiten im Bestand durchgeführt. Für die Fußgängerführung wurde eine Asphaltdecke aufgezogen und eine Markierung aufgetragen. Es wurde ca. 10.000,00 € investiert.”

Kerstin Schmidt macht auf einen weiteren Punkt aufmerksam: “Die Eltzstraße soll vom “Pfalzeler-Stern“ bis zu den Bahngleisen saniert werden. Alle Eigentümer sollen maßgeblich an den Kosten beteiligt werden. Leider bleibt jedoch auch hierbei unklar, welche Grundstücke davon betroffen sind. Es ist eine lange Straße (450 Meter), doch viele der anliegenden Grundstücke gehören zu den Straßen “Büschweg“, “Zur Wallmauer“, “Rothildisstraße“ oder “Eichendorffstraße“. Eine Umlage der Kosten auf die wenigen Grundstücke die tatsächlich die Wohnanschrift “Eltzstraße“ haben, wäre vermutlich alles andere als zumutbar.”

Was den Anwohnern auch sauer aufstößt ist die Tatsache, dass die Eltzstraße täglich von etwa 5.000 Fahrzeugen befahren wird. Die Eltzstraße ist die Hauptzufahrtsstraße zum gesamten Ort und wird somit von allen Bürgern und dem gesamten Gewerbe genutzt.

“Nicht die Anzahl der Fahrzeuge ist entscheidend, sondern das Verhältnis von Ziel- und Quellverkehr”

Schmitz kennt diese Zahl und bestätigt, dass es sich bei dieser Zahl um eine Durchgangsstraße handelt. Womit sich die Frage stellt, auf welcher Grundlage die Anliegerkosten berechnet werden: “Bei der Abwägung Anlieger-/Gemeinvorteil hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg Fallgruppen entwickelt, die durch einen jüngeren Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom 15.12.2005 etwas modifiziert wurden.” Danach betrage der Gemeindeanteil 25 % bei geringem Durchgangs-, aber ganz überwiegendem Anliegerverkehr; 35% – 45% bei erhöhtem Durchgangsverkehr, aber noch überwiegendem Anliegerverkehr; 55 % – 65 % bei überwiegendem Durchgangsverkehr und 70 % bei ganz überwiegendem Durchgangsverkehr. “Bei der Festlegung des Gemeindeanteils steht den Gemeinden ein Beurteilungsspielraum von +/- 5 % zu. Hierbei ist nicht die Anzahl der Fahrzeuge entscheidend, sondern das Verhältnis von Ziel- und Quellverkehr der jeweiligen Verkehrsanlage zum Durchgangsverkehr.

Noch einmal zurück zu den Kosten für den Ausbau der Straße: Die Gesamtkosten schätzt die Stadt auf derzeit 2.454.000 Euro. “Davon sind ca. 1.963.000,00 € beitragsfähig”, sagt Michael Schmitz. Von diesen beitragsfähigen Kosten werden 50 Prozent auf die Anlieger umgelegt.” Und das könnten nach Berechnungen der Anwohner Beträge zwischen 5.000 Euro und 250.000 Euro sein. Was deutlich macht, dass etliche Bürger hier um ihre Existenz fürchten. Da können die Zahlungsmodalitäten, die Michael Schmitz ebenfalls erläutert, auch nicht wirklich beruhigen: “Es besteht für jeden Beitragspflichtigen die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch mit der Verwaltung Zahlungsmodalitäten zu finden, die beiden Seiten gerecht werden. Nach Beginn der Baumaßnahme werden sogenannte Vorausleistungsbeiträge erhoben. Diese sind drei Monate nach Zustellung des Vorausleitungsbescheides fällig. Die endgültige Abrechnung wird nach Abschluss der Baumaßnahme und Vorliegen aller Rechnungen gemacht.”

Eine indirekte Unterstützung in ihrem Anliegen erfahren die Bewohner durch den Bund der Steuerzahler (BdSt) Rheinland-Pfalz und die Haus & Grund Rheinland-Pfalz. Beide Organisationen haben im Sommer des vergangenen Jahres ein gemeinsames Positionspapier zur Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeiträge vorgelegt. Darin fordern sie vom Land eine Abschaffung mit Wirkung ab dem Jahr 2019. Im Gegenzug sollen die Kommunen durch Landesmittel in Höhe von 50 Millionen Euro pro Jahr entschädigt werden. Den Grund für die Forderung nennt BdSt-Präsident Rainre Brüderle: “Straßenausbaubeiträge sind ineffizient, ungerecht und beim Straßenerhalt sogar schädlich. Ebenfalls sorgen sie für viel Unfrieden und Rechtsstreite zwischen den Kommunen und ihren Bürgern. Als wäre all das noch nicht schlimm genug, ist das Verhältnis zwischen den Beitragseinnahmen und dem Erhebungsaufwand eher schlecht zu nennen.” (-flo-)



