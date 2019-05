TRIER. Anfang Juni soll voraussichtlich der Ausbau der Eltzstraße in Stadtteil Pfalzel beginnen. Daher lädt das Baudezernat zu einer Info-Veranstaltung mit Beigeordnetem Andreas Ludwig und Vertretern des städtischen Tiefbauamts am Mittwoch, 22. Mai, 19.30 Uhr, in das Amtshaus in der Residenzstraße ein. Dabei geht es auch um die Anliegerbeiträge. (tr)



