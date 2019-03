Arbeiten in der Sickingenstraße

TRIER. Die Stadtwerke Trier sanieren am Dienstag, 26. März, einen Kanalschacht in der Sickingenstraße. Die Arbeiten starten nach dem Berufsverkehr und werden voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern. Der Verkehr wird einspurig an der Baumaßnahme vorbei geleitet.

Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



