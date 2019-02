Arbeitsagentur – Geänderte Öffnungszeiten

REGION. Bei der Arbeitsagentur Trier, der Familienkasse und den Jobcentern gelten über Fastnacht andere Öffnungszeiten. Dabei sind verschiedene Bürozeiten an den unterschiedlichen Standorten zu beachten.

An den närrischen Tagen ticken vielerorts die Uhren anders. Geschäfte und Firmen haben geänderte Öffnungszeiten. So auch die Agentur für Arbeit Trier, die regionalen Jobcenter und die Familienkasse. Alle Dienststellen der Agentur für Arbeit und der Jobcenter in Trier, Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm haben an Weiberdonnerstag, 28. Februar, lediglich vormittags geöffnet.

Die Agentur für Arbeit in Trier mit ihren Standorten in Trier, Saarburg und Gerolstein sowie die Familienkasse in Trier haben an Rosenmontag, 4. März, bis 12.30 Uhr geöffnet. Das Jobcenter Trier-Saarburg bleibt an allen Standorten geschlossen. Ebenso wie die Dienststellen der Agentur für Arbeit und der Jobcenter in Bitburg, Prüm und Wittlich.

Bürgerinnen und Bürger erreichen die Agentur für Arbeit montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr über die kostenfreie Rufnummer 08004555500. (tr)



