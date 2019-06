Arbeitslosigkeit im Mai weiter gesunken

REGION. Die Arbeitslosigkeit in der Region ist weiter gesunken. Im Mai ging die Zahl um 185 auf 9.206 Personen zurück, ein Minus von zwei Prozent. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich mit April konstant bei 3,2 Prozent. In Trier lag der Wert Ende Mai unverändert bei 4,9 Prozent. Die Nachfrage nach Arbeitskräften, die in den letzten Monaten stetig gestiegen ist, hat nun ihren bisherigen Höchststand erreicht.

In der Region Trier sind im Mai 5.384 Arbeitsstellen gemeldet, so viele Gesuche waren noch nie seit Beginn der Statistik-Aufzeichnung registriert. Tendenziell suchen die Unternehmen in den Sommermonaten die meisten Beschäftigten, und die Stellenmeldungen erreichen zu diesem Zeitpunkt den Jahreshöchststand. Momentan ist der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen schon höher als zum bisherigen Höchststand im September 2017.

Heribert Wilhelmi, Chef der Agentur für Arbeit, erläutert die Entwicklung: “Trotz vieler Unsicherheiten in der Wirtschaft, wie beispielweise durch den Brexit, fragen die Unternehmen der Region stetig mehr Arbeitskräfte nach. Die momentane Entwicklung auf dem Stellenmarkt zeigt deutlich, wie groß der Fachkräftemangel aber auch das Vertrauen in die hiesige Wirtschaft ist.”

Die Steigerung der Nachfrage ist in fast allen Branchen zu finden. Jedoch hat sie in den vergangenen fünf Jahren im verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und in der öffentlichen Verwaltung stärker zugenommen als in anderen Berufsfeldern.

Auf dem Ausbildungsmarkt zeigt sich nach wie vor eine hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Die Firmen der Region haben der Agentur bis Mai 4.247 Stellen gemeldet. Damit waren 491 mehr gemeldet als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Ausbildungsjahr 2017/18. Interessierten Jugendliche standen davon Ende Mai noch 2.117 zur Verfügung. Die meisten Angebote gibt es in der Rohstoffgewinnung, in der Produktion und Fertigung, wie etwa Energietechnik oder Metallbau. Auch Berufe im kaufmännischen Bereich und aus dem Tourismus wurden stark nachgefragt.

Das Angebot an freien Jobs in der Region lag Ende Mai mit 5.384 weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Bestand an Arbeitsstellen hat sich seit April 2019 um 181 erhöht. Seit Mai 2018 ist die Zahl der gemeldeten Jobs um 13,2 Prozent gestiegen. Die meisten Stellenausschreibungen gibt es in der Zeitarbeit mit 1345, im verarbeitenden Gewerbe (689) und im Handel mit 619 Angeboten. (tr)



Drucken