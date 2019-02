Auch die Jugend aus der Region Trier will was bewegen

MAINZ/REGION. Der jährliche Jugend-Engagement Wettbewerb “Sich einmischen – was bewegen” soll Jugendlichen durch unkomplizierte finanzielle Unterstützung helfen, eigene Projekte vor Ort zu realisieren. In diesem Jahr wurden in der Staatskanzlei in Mainz 36 Projekte aus ganz Rheinland-Pfalz mit jeweils 500 Euro gefördert. Mit unter den Preisträgern waren auch Jugendliche aus der Region Trier.

“Junge Menschen zum Engagement in Politik und Gesellschaft ermutigen und dabei auch von ihnen lernen, das ist Ziel des Jugend-Engagement-Wettbewerbs“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Preisverleihung in Mainz. Der Wettbewerb ist eine gemeinsame Initiative von Staatskanzlei und Bertelsmann Stiftung. Die Ministerpräsidentin und Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, ehrten die jungen Gewinnerinnen und Gewinner in der Staatskanzlei.

Die Projekte zeigten auf vielfältige Weise, “dass man mit Kreativität, Mut und Unterstützung wirklich etwas bewegen kann“, lobte Ministerpräsidentin Malu Dreyer die jungen Gäste. “Wir wollen die Ideen von jungen Leuten ernst nehmen, genauso wie ihre Skepsis gegenüber vorhandenen demokratischen Ritualen“, betonte Dreyer. Denn Demokratie müsse sich fortlaufend weiterentwickeln, um zeitgemäß zu sein. “Der Demokratie tut es gut, wenn sie jung gedacht wird“, so die Ministerpräsidentin.

Die Ministerpräsidentin freute sich besonders, dass es beim fünften Jugend-Engagement-Wettbewerb wieder eine steigende Beteiligung gegeben habe. Unter dem Motto “Sich einmischen – was bewegen“ wurden 50 Projekte aus verschiedensten Teilen des Landes eingereicht. Die Jury, die selbst zu zwei Dritteln aus Jugendlichen besteht, wählte 36 Projekte aus. Besonders beeindruckt waren die Jurymitglieder von der Ideenvielfalt. Die Projekte befassen sich mit Themen wie Umweltschutz, Demokratiestärkung und gesellschaftlichem Zusammenhalt.

Die Preisträger aus der Region

Seit 2012 bietet der Wolsfelder Verein Kinderlachen-Eifel e.V. die Wald-Erlebnis-Tage an, bei denen Kinder und Jugendliche durch Natur- und Waldpädagogik auf spielerische Art und Weise ihr Selbstvertrauen stärken und ein Gefühl für die Natur und den Naturschutz entwickeln. Außerdem erleben die Kinder im ungeschützten Raum des Waldes die direkten Konsequenzen ihres Handelns. Das trägt zur Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Das besondere an den Wald-Erlebnis-Tagen ist, dass die Teilnehmenden unter anderem von “Mini- und Oldiebetreuern“ beaufsichtigt werden, die selbst im Alter von 12 bis 16 Jahren sind und somit erste Verantwortung übernehmen können.

Um den Schulalltag und den Schulsport neu zu gestalten, planen Schüler der Pumptrack-AG der Realschule plus Schweich, eine Pumptrackanlage auf dem Schulhof zu bauen. Dabei handelt es sich um einen Rundkurs mit Elementen wie Steilkurven, kleineren Sprüngen oder Wellen, der mit Mountainbikes befahren werden kann.

Um die Demokratie zu stärken und gerade den jungen Menschen in der Gesellschaft zu zeigen, wie wichtig sie ist, hat der Geschichte-Leistungskurs des St. Willibrod-Gymnasiums in Bitburg ein eigenes Demokratieprojekt konzipiert. Dabei sollen auf der einen Seite Informationen darüber gesammelt werden, welchen Gefahren die Demokratie aktuell ausgesetzt ist. Auf der anderen Seite wollen die Schülerinnen und Schüler vor allem ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zur demokratischen Partizipation bewegen und ihnen die Wichtigkeit und Vorteile der Demokratie aufzeigen.

Das Projekt “Im Service arbeiten“ der BVJ18-Klasse möchte ein Schülerbistro an der Theobald-Simon-Schule (BBS) in Bitburg eröffnen. Dabei soll der Speiseplan so multikulturell wie die Zusammensetzung der Schülerschaft gestaltet sein. Außerdem ist angedacht, eine Rezeptbroschüre zu gestalten, in der Rezepte aus verschiedenen Ländern zusammen mit Geschichten von Schülerinnen und Schülern präsentiert werden. Weiterhin möchte die Klasse ein Krimidinner für circa 30 Seniorinnen und Senioren aus dem in der Nachbarschaft gelegenen Seniorenheim veranstalten, um den Rentnern eine Freude zu machen und die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Der Verein zur Förderung der politischen Bildung und Lesekultur e.V. aus Trier hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche, vor allem aus sozial benachteiligten Familien, für das Medium Buch zu begeistern und zum Lesen zu motivieren. Mit der “Ausleihbücherei für Alle“ will der Verein zum einen eine Basis an verfügbaren Medien anschaffen. Zum anderen sollen die Jugendlichen hier auch die Möglichkeit zur Teilnahme, beispielsweise an Lesezirkeln, bekommen. Beim Aufbau des neuen Ordnungssystems wird der Verein vom Referat für Antirassismus und Antifaschismus der Universität Trier unterstützt.

Der Jugend-Engagement-Wettbewerb ist Teil der Beteiligungs- und Dialogplattform “jugendforum rlp“ und gehört zum Demokratietag sowie zum Bündnis “Demokratie gewinnt!“. Die Gewinnerprojekte sind automatisch für den Deutschen Engagementpreis 2019 nominiert. (tr)



