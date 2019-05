Auf den Spuren der Weltreligionen: die Bahá`i

SCHWEICH. Die Bahá´i – Religion ist die jüngste Weltreligion. Sie entstand im Jahre 1844 in Persien, als der Báb (“das Tor”), dessen Geburtstag sich dieses Jahr zum 200. Mal jährt, die Menschen auf die Ankunft des verheißenen Offenbarers vorbereitete. Der Religionsstifter der Bahá`i , Bahá´i u ´llàh (Herrlichkeit Gottes”), wirkte ab dem Jahr 1863. Das Weltzentrum der Bahá`i befindet sich auf dem Berg Karmel in Haifa/Israel. Die Gebäude und Gartenanlage wurden im Jahre 2008 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Im umfangreichen Schrifttum der Bahá`i gibt es zahlreiche Bezugnahmen auf das Alte und Neue Testament. Die Bahá`i verstehen sich als Fortschreibung der vorangegangenen Religionen.

Andachtshäuser stehen auf allen Kontinenten in sehr unterschiedlichen Architekturen, die von den Tradtionen der jeweiligen Völker inspiriert wurden. Gemeinsam ist allen Bahá`i Häusern der Andacht, dass sie neun Zugänge haben, was unter anderem die großen Weltreligionen symbolisiert. Die Tempel stehen allen Menschen offen, ungeachtet aller Unterschiede des Glaubens, der Nationalität oder Herkunft.

Die deutsche Bahá`i – Gemeinde feiert am Sonntag, den 23. Juni 2019 ihr alljährliches Sommerfest am Bahá`i Haus der Andacht in Hofheim-Langenhain (westlich von Frankfurt am Main). Dieses Haus ist der erste deutsche und europäische Tempel der Bahá`i.

Aus diesem Grund findet am 23.06.2019 in Zusammenarbeit mit der KEB Trier eine Tagesfahrt zu diesem Fest statt, an der auch Bahá`i aus der Region teilnehmen. Während des Aufenthaltes dort besuchen die Teilnehmer das Besucherzentrum und eine Andacht im Tempel. Das Sommerfest findet mit verschiedenen Programmpunkten im Freien statt, zudem auch zum Selbstkostenpreis Speisen und Getränke angeboten werden.

Abfahrt ist um 10 Uhr in Schweich am Schulzentrum, Rückfahrt ab Hofheim-Langenhain gegen 18 Uhr. Die Fahrtkosten richten sich nach der Teilnehmerzahl.

Verbindliche Anmeldung ab sofort im Zentralen Pfarrbüro in Schweich (Tel. 2327 oder per E-Mail). (tr)



