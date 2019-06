Ausschreibung Preis für Zivilcourage

MAINZ. Auch in diesem Jahr ehrt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz wieder Menschen, die in außergewöhnlichen Situationen mutig und zivilcouragiert gehandelt haben. Mit der Verleihung des Preises für Zivilcourage möchte Lewentz diesen Vorbildern danken, ihre Leistung anerkennen und die Öffentlichkeit auf das wichtige Thema aufmerksam machen. Vorschläge für potentielle Preisträger des Preises für Zivilcourage können bis zum 30. September gemacht werden.

Der Preis soll an Menschen verliehen werden, die sich für andere eingesetzt haben. Daher kann jede Bürgerin und jeder Bürger geehrt werden, der ein Helferverhalten in einer besonderen Situation (beispielweise Zeuge einer Gewalt- oder Straftat, Helfer in einer Notsituation) gezeigt hat. Erstmals können sich in diesem Jahr auch Gruppen, Vereine, Verbände und Nichtregierungsorganisationen bewerben, die sich für Zivilcourage einsetzen, diese fördern oder ermöglichen. Die Preisverleihung findet am 10. Dezember in Mainz statt.

Vorschläge sind möglich kriminalpraevention.rlp.de. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 06131/16-3680. (tr)



