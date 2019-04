Bald Premiere: “Die lustigen Weiber von Windsor”

TRIER. Am kommenden Samstag, 6. April, steht im Theater Trier eine weitere Premiere an. Um 19.30 Uhr kommt im Großen Haus die Oper von Otto Nicolay “Die lustigen Weiber von Windsor” unter der musikalischen Leitung von Wouter Padberg zur Aufführung.

Shakespeare in den 1960er Jahren: Eifersüchtige Ehemänner, abenteuerliche Fluchten, demütigende Verkleidungen, nächtliche Prügeleien – nichts bleibt dem amüsier- und trinkfreudigen Sir John Falstaff erspart, der doch nur mit den attraktiven Damen Fluth und Reich anbandeln will. Am Ende sind alle Sünden vergessen und ein junges Liebespaar hat sich auch noch gefunden …

Der Draufgänger Sir John Falstaff schickt den beiden Nachbarinnen Frau Fluth und Frau Reich gleichlautende Liebesbriefe. Das lassen die beiden Frauen nicht auf sich sitzen! Sie hecken einen Plan aus, um Sir John bloßzustellen. So kann Frau Fluth auch gleich ihrem krankhaft eifersüchtigen Ehemann eine Lektion erteilen. Herr und Frau Reich wollen ihre Tochter Anna verheiraten, beide haben dafür unterschiedliche Kandidaten ausgewählt: den vermögenden Junker Spärlich und den Rechtsanwalt Dr. Cajus. Doch Anna hat ganz andere Pläne, denn sie liebt Fenton!

Otto Nicolais letztes und erfolgreichstes Werk gilt als eine der besten komischen Opern überhaupt und entfaltet in der Inszenierung von Jens Pesel sein ganzes irrwitziges Potenzial. Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 14. April um 18 Uhr, Mittwoch, 24. April um 19.30 Uhr, Sonntag, 5. Mai um 18 Uhr, Sonntag, 12. Mai um 16 Uhr, Freitag, 14. Juni um 19.30 Uhr und am Dienstag, 2. Juli um 19.30 Uhr. (tr)



