Balthasar-Neumann-Technikum: “Smart Energy 4.4“

TRIER. Nach dem erfolgreichen Abschluss des mehrjährigen Erasmus+-Projekts “AVEC BNT“ zwischen dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier (BNT) und Partnern in Hongkong, Lettland und Luxemburg steht das nächste, mit rund zwei Millionen Euro hochdotierte Großprojekt in den Startlöchern: “Smart Energy 4.4“.

Unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union stellt sich das Balthasar-Neumann-Technikum Trier gemeinsam mit drei Partnern aus der Großregion in Belgien, Frankreich und Luxemburg den bildungstechnischen, energetischen, industriellen und den Arbeitsmarkt betreffenden Herausforderungen der Zukunft.

Das Interreg-Projekt “Smart Energy 4.4“ ist ein Bildungsprojekt zur Fachkräfteintegration an vier Standorten in vier Ländern. Es befasst sich mit der Implementierung von Fort- und Weiterbildungsangeboten an überregionalen Bildungseinrichtungen im Themenbereich Energieeffizienz bezüglich des Bauens im Bestand, um die Beschäftigungsfähigkeit in der Großregion zu erhöhen. Auf diese Weise werden die von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) dringend nötigen Fachkräfte mit beruflichen Handlungskompetenzen ausgestattet und für den überregionalen Arbeitsmarkt qualifiziert.

Über den Zeitraum von drei Jahren werden im Abstand von etwa sechs bis acht Wochen im regelmäßigen Wechsel an den beteiligten Standorten Arbeitstreffen stattfinden, die sowohl zum Daten- und Informationsaustausch der beteiligten Partner dienen, als auch erreichte Meilensteine attestieren und dokumentieren sollen. Neben den online publizierten Zwischenergebnissen werden die gebildeten Regionalteams zudem einmal im Jahr zu lokalen Presseterminen, Infotagen und Fachtagungen für Fachfirmen einladen. Den Auftakt bildet die etwa 90-minütige Kick-Off-Veranstaltung, die am Donnerstag, 11. April, um 10.30 Uhr am Balthasar-Neumann-Technikum Trier stattfindet. Interessierte Besucher sind neben den Fachleuten aus Technik, Industrie und Politik der vier Länder herzlich eingeladen. (tr)



Drucken