Bargeld aus Schule gestohlen

TRIER. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 16. April, 16 Uhr, und Mittwoch, 17. April, 7.30 Uhr, Zutritt in eine Schule in der Dominikanerstraße in Trier. Die Unbekannten gelangten auf bisher ungeklärte Weise in die Räumlichkeiten der Schule und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Trier zu wenden: 0651/9779-2250 oder 0651/9779-2290. (tr)



Drucken