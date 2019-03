TRIER. Am Mittwoch, 20. März, und Donnerstag, 21. März 2019, arbeiten die Stadtwerke Trier an einem Hausanschluss in der Krahnenstraße in der Trierer Innenstadt. Aufgrund der engen Platzverhältnisse kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



