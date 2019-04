Bauarbeiten in der Lindenstraße

TRIER. Von Donnerstag, 25. April, an erneuern die Stadtwerke im Auftrag der Stadt Trier einen Straßenablauf in der Lindenstraße (Höhe Hausnummer 40). Für die Bauarbeiten muss eine der beiden Fahrspuren gesperrt werden. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 27. April. Bei Fragen zur Baumaßnahme stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



