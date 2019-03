TRIER. Am Samstag, 9. März, führen die Stadtwerke Trier (SWT) Leitungsarbeiten in der Zurmaiener Straße im Kreuzungsbereich Zeughausstraße aus. An diesem Tag fallen stadtein- und stadtauswärts jeweils die innere Fahrspur weg. Die SWT bitten um Verständnis und stehen für Fragen unter 0651 / 717-1623 zur Verfügung. (tr)



