Betriebsbesichtigung für Mädchen im IT-Haus

FÖHREN. Der nächste Betriebsbesuch der Reihe “Mädchen mit MINTeresse“ findet am 4. April um 15 Uhr bei der Firma IT-Haus in Föhren statt. Das Unternehmen bietet die Ausbildungen zur IT-Fachinformatikerin in den Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung an sowie die Ausbildung zur IT-Systemelektronikerin. Bei der Veranstaltung bekommen junge Frauen Informationen zum Unternehmen. Die verschiedenen Ausbildungsberufe mit Zugangsvoraussetzungen und Berufsperspektiven werden vorstellt. Bei kleinen praktischen Übungen können die Teilnehmerinnen ihr Talent für den Beruf testen.

Die Agentur für Arbeit Trier hat im Januar 2019 gemeinsam mit hieseigen Betrieben die Reihe “Mädchen mit MINTeresse“ ins Leben gerufen. Ziel dieser Kampagne zur Berufsorientierung ist es, jungen Frauen bei Unternehmen vor Ort Einblicke in MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu ermöglichen. Bei Interesse an einer Ausbildung können darüber hinaus unkompliziert erste Kontakte zu den Betrieben geknüpft werden.

Interessierte Schülerinnen und Frauen melden sich bei Hanna Kunze, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der Agentur für Arbeit Trier (Trier.BCA@arbeitsagentur.de) für den Betriebsbesuch an. Frau Kunze steht auch für weitere Fragen rund um die Veranstaltungsreihe zur Verfügung. (tr)



