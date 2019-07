Bewerber für Behindertenbeirat gesucht

TRIER. Für die neue Wahlperiode des seit 2012 amtierenden Trierer Behindertenbeirats werden Ehrenamtliche gesucht, die in dem Gremium in den kommmenden fünf Jahren mitarbeiten. Besonders angesprochen sind Personen, die selbst betroffen sind oder in deren Familie ein Behinderter lebt. Die Bewerbungsfrist endet am Sonntag, 11. August.

Ansprechpartnerin für Interessenten im Rathaus ist Sophie Born, Telefonnummer: 0651/718-1013, E-Mail: sophie.born@trier.de. Die Bewerbung sollte nicht nur die wichtigsten Kontaktdaten enthalten, sondern auch eine kurze Information über den persönlichen Bezug zum Thema Behinderung. (tr)



