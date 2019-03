TRIER. In seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 21. März, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof, entscheidet der Stadtrat unter anderem über die Reduzierung von Beständen der Bibliothek in der Weberbach. Außerdem geht es um die städtische Grünflächenstrategie und die Bedarfsplanung 2019/20 für Spielplätze im Stadtgebiet. Zu Beginn ist eine Einwohnfragestunde geplant. (tr)



