TRIER. Bischof Stephan Ackermann hat am 11. Mai mit einem Pontifikalamt in der Liebfrauenbasilika anlässlich der Verleihung der “missio canonica“ an 105 Frauen und Männer diese mit dem katholischen Religionsunterricht in Schulen im Gebiet des Bistums Trier beauftragt. (tr)



