Bistum sucht Leitungsteams für Pfarreien der Zukunft

REGION. Leitungsteams gesucht: Die Pfarreien der Zukunft im Bistum Trier werden von einem Team geleitet, das sich aus drei hauptamtlichen Personen und zwei ehrenamtlich Engagierten zusammensetzt. Dieses Team wird die Verantwortung für die pastorale Entwicklung in der Pfarrei, für das Personal und die Ressourcen übernehmen, in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen des Bischöflichen Generalvikariates Trier. Die drei hauptamtlichen Stellen sind offen für alle interessierten Menschen, die sich mit den im Rahmenleitbild der Pfarrei der Zukunft benannten Zielen identifizieren.

Damit Interessierte sich über die Rahmenbedingungen von hauptamtlicher Leitung in der Pfarrei der Zukunft und über das Bewerbungsverfahren informieren können, bietet das Bistum im März drei Veranstaltungen an: am Samstag, 16. März, im Robert-Schuman-Haus in Trier; am Donnerstag, 21. März, im Forum Vinzenz Pallotti in Vallendar, und am Mittwoch, 27. März, im Kulturzentrum “Illipse“ in Illingen. Alle Veranstaltungen beginnen um 10 Uhr und enden gegen 16 Uhr.

Die Anmeldung zu einer der Veranstaltungen ist möglich beim Synodenbüro. Tel. 0651 7105-623, E-Mail: herausgerufen.veranstaltungen@bistum-trier.de.

Nähere Informationen zum Rahmenleitbild und zu den Pfarreien der Zukunft finden sich unter diesem Link. (tr)



