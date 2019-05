Bistum Trier ehrt langjährige Ehrenamtliche

TRIER. Einen ganzen Tag hat das Bistum Menschen gewidmet, die in seinem Auftrag ehrenamtlich tätig sind. Ausgezeichnet wurden der Förderverein Gutweiler-Korlingen, der Besuchsdienst in Wittlich-Lüxem, die Malteser Hospizhelfer aus Trier-Saarburg und die Initiative “Leben und Älterwerden in Remagen mitgestalten“.

Neben den Ehrungen beispielhafter Initiativen und Einzelpersonen wurde den Ehrenamtlichen ein Rahmenprogramm rund um den Trierer Dom geboten. Workshops behandelten das Ehrenamt aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Hier wurden Kreativräume durch Tanz und Malerei eröffnet oder die eigene Spiritualität durch einen Bibelworkshop angesprochen. Wie das eigene Engagement in Zukunft aussehen kann und welche Rahmenbedingungen dafür nötig sind – darum ging es in dem Workshop “Beteiligung schafft weiten Raum“. “Ein Ehrenamt kostet Zeit und Kraft, aber wenn es gut läuft, bekommt man auch viel zurück“, berichtete Carola Fleck aus dem Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung/Kirchliche Räte. (tr)



