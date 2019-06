Botschafter Heinrich Kreft im Trifolion

ECHTERNACH. Der deutsche Botschafter in Luxemburg, Heinrich Kreft, referiert am Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr, im Echternacher Trifolion zu “Freiheit und Religion: Ohne Religionsfreiheit keinen Frieden!” Die Moderation in der Reihe “Horizonte” (siehe Extra) übernimmt Ralf Britten. Auch zu dieser Veranstaltung bietet das Trifolion seinen Bus-Shuttle-Service von Trier nach Echternach an. Die Hin- und Rückfahrt von der Matthiasbasilika aus kostet fünf Euro pro Person.

“Kein Weltfriede ohne Religionsfreiheit”, so lautete 1990 der Aufruf des Tübinger Theologen Hans Küng zur gemeinsamen Friedensarbeit von Religionen und Politik. Religionen nehmen Einfluss auf Politik und werden von ihr missbraucht – oft mit furchtbaren Folgen insbesondere für religiöse Minderheiten und Andersdenkende -, vor allem, aber nicht nur, in einigen islamisch geprägten Ländern. Daher kommt dem Recht auf Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit und seine weltweite Durchsetzung große Bedeutung zu.

Bei der Religionsfreiheit geht es auch nicht nur um die Religion, sondern ihre Wahrung ist zudem ein grundsätzlicher Indikator für den Freiheitsgrad einer Gesellschaft. Denn wo das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit gewährleistet ist, sind auch die anderen Freiheiten gesichert und die Gesellschaften in der Regel stabiler und friedlicher. Allerdings gibt es weltweit kein einheitliches Verständnis von Religionsfreiheit.

Heinrich Kreft ist seit 2016 Deutscher Botschafter in Luxemburg. Von 2010 bis 2014 war er Sonderbotschafter für den interkulturellen und interreligiösen Dialog im Auswärtigen Amt, Berlin. Während der Münchener Sicherheitskonferenz hat er in den vergangenen drei Jahren jeweils ein Panel zur Lage religiöser Minderheiten und zur Bedeutung der Religionsfreiheit im Nahen Osten moderiert.

In der Trifolion-Reihe Horizonte widmet sich das Echternacher Kulturzentrum 2019 dem Thema Freiheit. Die meisten westlichen Gesellschaften rühmen sich damit, in politischer, religiöser, gesellschaftlicher, rechtsstaatlicher und vor allem persönlicher Freiheit zu leben. Meinungsfreiheit, Handlungsfreiheit und die Autonomie des Subjekts werden als Errungenschaften und Säulen der westlichen Kulturen gewertet. Doch wie sieht es mit diesen Freiheiten wirklich aus, sind wir so frei wie wir meinen? Zeitgleich entsteht das Gefühl, dass diese Freiheiten stärker denn je verteidigt werden müssen, sei es gegen andere Kulturen und deren Gesellschaftssysteme und politische Auffassungen, antidemokratische Kräfte in der eigenen Gesellschaft oder gegen globale Konzernstrukturen.

Das Trifolion möchte sich der Freiheit aus verschiedenen Perspektiven mit renommierten Forschern, Publizisten, Wissenschaftlern und freien Denkern nähern und somit einen Beitrag zu dem leisten, was als einer der vermeintlich zentralsten Bausteine unserer Gesellschaft anzusehen ist: Leben und Wohlergehen in Freiheit. (tr)



