TRIER. Bevor der Landesbetreib Mobilität Rheinland-Pfalz mit der Brückensanierung am Verteilerkreis Trier Nord beginnen kann, sind noch vorbereitende Arbeiten zu erledigen. So müssen aufgrund des schlechten Zustands der Fahrbahndecken angrenzend vor und hinter der Brücke am Verteilerkreis vorab noch Asphaltarbeiten in Teilabschnitten der A 602 auf beiden Richtungsfahrbahnen ausgeführt werden.

Damit die Verkehrsbehinderungen hier so gering wie möglich für den Verkehrsteilnehmer gehalten werden, ist vorgesehen, die Deckenerneuerungen im Rahmen einer Vollsperrung der A 602 an zwei Wochenenden im Mai durchzuführen. Begonnen wird an dem Wochenende, 18. und 19. Mai 2019 mit der Richtungsfahrbahn Trier – AD Moseltal. Der Verkehr aus Richtung der Stadt Trier kommend wird von der A 602 über die Abfahrtsrampe in den Verteilerkreis Trier ausgeleitet und anschließend über die Auffahrtsrampe wieder auf die A 602 zurückgeführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Trier der A 602 kann in diesem Zeitraum ungehindert fließen.

Im Rahmen der ersten Vollsperrungsphase werden bereits die ersten Absperrwände für die spätere 2+0 –Baustellenverkehrsführung (eine Fahrbahn je Richtung) auf der Richtungsfahrbahn AD Moseltal aufgestellt. Für den Verkehrsteilnehmer aus der Stadt Trier kommend hat dies zur Folge, dass ab dem 20. Mai die A602 in Fahrtrichtung AD Moseltal nur noch einspurig befahrbar ist.

Am darauffolgenden Wochenende vom 25.bis 26. Mai soll sodann die Fahrbahn in Richtung Trier im Rahmen der zweiten Vollsperrungsphase ausgebessert werden. Der Verkehr stadteinwärts wird hierzu parallel zur A602 über die Auf- und Abfahrtsrampen geführt.

Gleichzeitig wird für die Einrichtung der späteren Baustellenverkehrsführung die stadtnahe gelegene Mittelstreifenbefestigung (Mittelstreifenüberfahrt MÜF) erneuert und verlängert. Hierzu werden an dem zweiten Vollsperrungswochenende Absperrwände auf der Richtungsfahrbahn Trier aufgestellt, so dass im Bereich der Mittelstreifenüberfahrt der Verkehr anschließend nur noch einspurig an der Baustelle vorbeifahren kann.

Die Arbeiten am Mittelstreifen selbst erfolgen planmäßig in der Zeit vom 27. bis 29. Mai 2019. Ende Mai wird dann die 2+0 – Baustellenverkehrsführung vollständig eingerichtet sein, so dass dann die Richtungsfahrbahn Trier der A 602 im Bereich der Brücke am Verteilerkreis Trier für die Instandsetzungsarbeiten komplett freigestellt von Verkehr ist. Für den Verkehr steht hiernach für jede Fahrtrichtung nur noch eine verengte Fahrspur zur Verfügung.

Ab dem 3. Juni wird mit dem 1. Bauabschnitt der Brückeninstandsetzung begonnen; die Baustelle befindet sich auf der Fahrbahn in Richtung Trier. In diesem Bauabschnitt wird das stark geschädigte Brückenwiderlager auf der Seite Trier zur Hälfte abgerissen und wieder neu hergestellt. Vom LBM Autobahnamt Montabaur wird für die Durchführung dieser Arbeiten ein Zeitraum von rund fünf Monaten, d.h. bis Ende Oktober 2019, vorgesehen. Während der Winterperiode ist eine Baupause eingeplant. In diesem Zeitraum kann der Verkehr in beiden Richtungen der A 602 wieder ungehindert über zwei Fahrstreifen laufen, bevor im Frühjahr 2020 mit den Arbeiten des 2. Bauabschnittes in der Fahrtrichtung AD Moseltal begonnen wird.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 3,4 Mio. Euro.

Der LBM Autobahnamt Montabaur bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A 602 und um eine angemessene Fahrweise insbesondere im brisanten Baustellenbereich. (tr)



