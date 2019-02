Buchpremiere von Bestsellerautor Kai Meyer in Klausen

KLAUSEN. Der Phantasie-Bestsellerautor Kai Meyer kommt am 17. März, 19.30 Uhr, in der Reihe “Kultur in der Wallfahrtskirche” zur Buchvorstellung des abschließenden Teils von “Die Krone der Sterne” nach Klausen in das Pfarrheim. Der weitere Teil seiner Space-Fantasy der Extraklasse erscheint Ende Februar und wird wenige Tage nach seinem Termin in Klausen offiziell auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt.

Im dritten Band der magischen Space Opera steht die Galaxis in Flammen. Die Maschinengötter sind erwacht und stürzen das Sternenreich in einen kosmischen Krieg. Inmitten der Wirren kämpft Iniza Talantis um die Sicherheit ihrer Familie. An Bord der Nachtwärts jagen sie durchs All, verfolgt von den Schergen des Hexenordens. Denn Inizas Tochter Tanys gilt den Hexen als Schlüssel zum Sieg. Ihr Weg führt sie auf den verbotenen Mond der Waffenmeister und durch ausgetrocknete Ozeane, auf verseuchte Dschungelwelten und in die Slums der Taragantum-Drift. Doch ihr Schicksal erwartet sie auf Tiamande – der Thronwelt der Gottkaiserin.

Kai Meyer ist einer der wichtigsten deutschen Phantastik-Autoren. Er hat rund sechzig Romane, so “Die Seiten der Welt”, “Die Wellenläufer”, “Die fließende Königin”, veröffentlicht. Übersetzungen seiner Bücher sind in dreißig Sprachen erschienen, und weltweit liegt die Auflage bei mehreren Millionen Exemplaren.

Meyers Geschichten wurden als Film, Hörspiel und Graphic Novel adaptiert und mit Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet. Von seinen Fans wird er als “Meister der Mythen” verehrt und erhält regelmäßig Höchstwertungen von den Lesern zu seinen verschiedenen Bücher.

“Ich freue mich auf die Begegnung und das Gespräch mit Kai Meyer, weil er als Autor auch religiöse Aspekte in seinen Büchern berücksichtigt”, sagt Pater Albert Seul.

Im Anschluss an die Veranstaltung steht der Autor selbstverständlich auch für ein persönliches Gespräch und das Signieren seiner Bücher zur Verfügung.

Kartenvorverkauf (zwölf Euro/Abendkasse: 15 Euro) im Dorfladen Klausen, in der Altstadtbuchhandlung Wittlich, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, im Internet unter ticket-regional.de und am Kartentelefon 0651/7199-996. (tr)



Drucken