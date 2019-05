Bürgerdialog mit Jean-Claude Juncker im Trifolion

ECHTERNACH. Zu einem Bürgerdialog mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker lädt das Trifolion Echternach anlässlich der kommenden Europawahl ein. Die Veranstaltung am 17. Mai um 19.30 Uhr steht unter dem Thema “Europa – Hoffnungsträger für Frieden”.

Eine Woche vor den Europawahlen wird Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident und ehemaliger Luxemburger Premierminister, in Echternach Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zur Zukunft der Europäischen Union stehen.

Dabei wird er den Blick nicht nur auf aktuelle politische Fragen werfen, sondern auch auf die Rolle der Europäischen Union in der Welt als Garant für Frieden, Freiheit und Demokratie. Der Bürgerdialog ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg mit dem Trifolion Echternach anlässlich der Europawahlen am 26. Mai 2019.

Die Moderation des Abends liegt in den Händen des langjährigen Korrespondenten und Leiters des ZDF-Studios in Brüssel, Udo van Kampen.

Die kostenfreie Veranstaltung wird per Livestream online übertragen und simultan in Deutsch, Französisch und Englisch gehalten, resp. übersetzt. Für eine Teilnahme ist die vorherige Anmeldung erorderlich: https://bit.ly/cd-1705 (tr)



