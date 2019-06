Bürgerpreis: Vorschläge gesucht

TRIER. Die Stadt Trier verleiht Ende des Jahres wieder den Bürgerpreis. Damit werden vorbildliche, nachhaltige sowie innovative ehrenamtliche beziehungsweise bürgerschaftliche Arbeit und Projekte in der Stadt Trier gewürdigt. Die mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung kann auf maximal drei Gewinner aufgeteilt werden. Ziel der Vergabe ist, die Motivation der Bürgerinnen und Bürger für das ehrenamtliche Engagement zu stärken und dem Ehrenamt Aufmerksamkeit und Anerkennung zu widmen.

Die Entscheidung über die Vergabe des Bürgerpreises trifft eine Jury, der jeweils ein Vertreter der Stadtratsfraktionen, der Oberbürgermeister sowie ein Repräsentant der Universität Trier angehören. Zur Nominierung berechtigt sind der OB sowie die Stadtratsfraktionen. Vorschläge machen darf jeder Bürger. Die Vorschläge sind schriftlich mit möglichst ausführlicher Begründung an das Büro des Oberbürgermeisters zu richten. Einsendeschluss ist Freitag, 5. Juli 2019.

Vorschläge per Post an: OB-Büro, Am Augustinerhof, 54290 Trier oder per Email an BueroOberbuergermeister@trier.de. (tr)



