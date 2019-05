Bunte Vielfalt zum Frühstück

TRIER. Ganz nach dem Motto des 13. WeltBürgerFrühstücks, organisiert von der Lokalen Agenda 21 und dem Netzwerk Weltkirche, kamen 43 Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen des Themenfelds “Nachhaltigkeit” zusammen und präsentierten ein buntes Angebot für die Besucherinnen und Bescher. Einen Tag vor den Europa- und Kommunalwahlen waren dabei viele Weltbürger auf dem Kornmarkt versammelt und genossen ein kulturell vielseitiges Programm bei herrlichem Wetter.

Ein Gänsehaut-Moment bereitete die Ankunft der Pacemaker direkt zu Beginn der Veranstaltung. Rund 80 Radfahrer machten, auf ihrer Friedens-Tour durch Europa, Stopp in Trier und wurden offiziell vom Oberbürgermeister und Schirmherrn Wolfram Leibe begrüßt. An diesem Vormittag trafen sich Europa, Rheinland-Pfalz und Trier auf einem Platz. Der offizielle Rundgang und Besuch der verschiedenen Vereine wurde begleitet von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, den Abgeordneten im Europaparlament Norbert Neuser und OB Leibe. Dabei wurde unter anderem Halt gemacht bei “Ausgebüxt”, einer jungen Initiative, die Naturerlebnisse für Familien anbietet, und dem Repair Café, das mit Fahrrad- und Elektrostation vertreten war.

Sabine Mock von der Lokalen Agenda 21 äußert Freude darüber, dass die beteiligten Gruppen sich in vielerlei Hinsicht für die soziale und humanitäre Dimension der globalen Nachhaltigkeitsziele starkmachen: Interkultureller Austausch, Bekämpfung von Armut und Hunger, Integrationsarbeit, weltweiter Zugang zu Bildung – all diese Aufgaben sind Teil des Leitbildes der Zusammenschlüsse, die die Besucherinnen und Besucher an den Ständen kennenlernen können.

Zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Lokalen Agenda 21 trat als Höhepunkt der Veranstaltung das “Colectivo el Nido de las Artes” der Kinderkulturkarawane auf, eine Gruppe von fünf jungen Menschen aus einem der ärmsten Viertel von Estelí (Nicaragua). Die Kinder und Jugendlichen der Kinderkulturkarawane probten während der 72-Stunden-Aktion gemeinsam mit Trierer Schülerinnen und Schülern eine Tanzaufführung, die sie im Anschluss des Theaterstücks gemeinsam zeigten.

Die spektakuläre Tanzgruppe lockte BesucherInnen aus den umliegenden Geschäften. Ganze Familien verfolgten das Programm und nahmen an verschiedenen Mitmach-Angeboten teil, um am Ende am Stand der Lokalen Agenda 21 einen der begehrten Stempel für ihr Zukunfts-Diplom zu erhalten.

Begleitend zum Frühstück und den Infoständen, moderierte Christine Cüppers das bunte Bühnenprogramm.

Träger des WeltBürgerFrühstücks sind der Verein Lokale Agenda 21 Trier e.V. sowie das Netzwerk Weltkirche in Zusammenarbeit. Finanziell unterstützt wurde die Veranstaltung vom BMZ, dem Innenministerium des Landes, Bingo, der Kulturstiftung und vom Zonta-Club. (tr)



Drucken