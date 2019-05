Busumleitung Benediktinerstraße

TRIER. Ab Montag, 6. Mai, bis voraussichtlich Ende April 2020 wird die Benediktinerstraße zwischen den Einmündungen Kloschinskystraße und Wilhelm-Leuschner-Straße ausgebaut. In diesem Zeitraum werden die Busse der Linie 85 wie folgt umgeleitet:

An Sonn- und Feiertagen fährt die Linie 85 auf der Streckenführung der Linie 5. Im Spätverkehr an Wochentagen sowie an Samstagen fahren die Busse der Linie 85 aus der Innenstadt kommend bis zur Haltestelle Remigiusstraße ihre normale Route und ab dort über die Alte Zurmaiener Straße, Zurmaiener Straße und Zeughausstraße zurück auf die reguläre Strecke. Fahrgäste mit Ziel Maarviertel können dort an allen Haltestellen aussteigen. Alle Busse der Linie 5, auch die Fahrzeuge mit Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße, fahren aus Feyen kommend bis zur Haltestelle Castelforte die übliche Route.

Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



