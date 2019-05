Busumleitung für Ruwer und Eitelsbach

TRIER. Wegen Baumaßnahmen in Eitelsbach werden von Mittwoch, 5. Juni, bis einschließlich Freitag, 7. Juni, jeweils vormittags von acht bis zwölf Uhr die Linienbusse umgeleitet. In diesem Zeitraum fahren die Busse in Richtung Innenstadt ab der Haltestelle Eitelsbach Abzweig in Mertesdorf über die Hauptstraße zur L 149, weiter über den Fischweg zur Haltestelle Ruwer Bahnhof. Die Rückfahrt nach Waldrach und Morscheid erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Während der Umleitung werden die Haltestellen Eitelsbach Ort an die Haltestelle Eitelsbach Abzweig sowie die Haltestellen Auf Mohrbüsch und Im Paulinsgarten an die Haltestelle Ruwer Bahnhof verlegt.

Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



