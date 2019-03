Busumleitung in der Kölner Straße wegen Bauarbeiten

TRIER. Von Freitag, 15. März, bis einschließlich Freitag, 29. März, wird in der Kölner Straße in Trier eine Fahrspur für Arbeiten an der Fußgängerunterführung gesperrt. In diesem Zeitraum wird die Bushaltestelle Augustastraße in beiden Richtungen an die Haltestelle Römerstraße verlegt.

In der Zeit von Freitag, 22. März, ab 17 Uhr bis Montag, 25. März, um 5 Uhr wird die Kölner Straße in Richtung Zewen zur Einbahnstraße. Daher müssen drei Busse der Linie 2 umgeleitet werden: die Abfahrten am Freitag, 22. März, um 17:03, 17:33 und 18:03 Uhr ab Zewen in Richtung Heiligkreuz. Diese drei Fahrzeuge fahren bis zur Haltestelle Römerstraße in Richtung Innenstadt ihre normale Strecke. Ab dort werden sie auf der Route der Linie 81 über Aachener Straße und Haltestelle Westbahnhof zur Haltestelle Kaiserthermen umgeleitet. Für Fahrgäste in Richtung Innenstadt und Trier-Nord besteht an der Haltestelle Barbarathermen eine Umsteigemöglichkeit in die Linie 1. Die Fahrten von Heiligkreuz in Richtung Zewen erfolgt auf der normalen Route.

Weitere Busse müssen nicht umgeleitet werden, da der Sternverkehr die Baustelle nicht passiert. Bei Fragen zu den Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



Drucken