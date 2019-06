Busumleitung in Irsch

TRIER. Von Montag, 24. Juni, an bis einschließlich Samstag, 7. Juli, werden in Trier-Irsch die Busse umgeleitet. Während der Sperrung der Irscher Straße fahren die Busse der Linien 4, 7 und 84 eine Umleitung über Georgstraße, Am Nussbaum zur Hockweiler Straße. Die Rückfahrt erfolgt auf der gewohnten Route. Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen Irscher Straße, Propstei, Wenzelbachstraße und Hockweilerstraße aufgehoben, Ersatzhaltestellen werden im Neubaugebiet in Richtung Endstation eingerichtet.

Für Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



