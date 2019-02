Busumleitung in Kasel am 26. Februar

KASEL. Am Dienstag, 26. Februar, wird die Hauptstraße in Kasel ganztägig wegen Straßenarbeiten voll für den Linienverkehr gesperrt. Daher werden die Busse der Linien 30 und 86 sowie alle Schulbusse umgeleitet.

Aus Mertesdorf in Richtung Waldrach/Morscheid fahren die Busse bis zur Haltestelle Mertesdorf Eichgraben ihre normale Route. Weiter geht es über die Hauptstraße, L 149 (Fischweg) und die Haltestelle Kasel Bahnhof zurück auf die übliche Strecke. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Für die Dauer der Baumaßnahme werden die Haltestellen Kasel Gemeindeplatz, Kasel Schule, Wasserhäuschen und Kasel Sportplatz in beiden Richtungen aufgehoben und an die Haltestelle Kasel Bahnhof verlegt. Bei Fragen zu den Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



Drucken