CDU: Köhler schlägt Albrecht

TRIER. Udo Köhler bleibt Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat. Am Abend setzte er sich während der konstituierenden Sitzung der CDU-Fraktion gegen seinen Herausforderer Thomas Albrecht durch. Das hat die CDU Trier am Montagabend in einer kurzen Presseerklärung mitgeteilt. Albrecht hatte seine Kandidatur nach der für die Union enttäuschenden Kommunalwahl angekündigt. Die CDU hatte bei der Wahl zum Stadtrat sieben ihrer bisherigen 20 Sitze verloren und musste die Grünen als neue stärkste Fraktion an sich vorbeiziehen lassen. (tr)



