Chanson-Abend im SCHMIT-Z

TRIER. Der SCHMIT-Z e.V. lädt am 12. April um 20 Uhr ein zum Chanson-Abend “La Chansonette – Une Soirée Française“ mit dem Sänger Mayo Velvo und seinem Pianisten Thomas Möller. Der Musiker tritt erstmalig in Trier auf und wird Chansons französischer Künstler interpretieren. Die Veranstaltung ist in der Mustorstraße 4 in Trier.

Mit überwiegend französisch gesungenen Chansons präsentieren VELVO, nicht nur den Gourmets des frankophonen Liedguts, einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend.

Denn in “La Chansonnette“ geht es nicht um eine mondäne Dame mit Federboa am Dékolleté und “La vie en rose“ auf den Lippen. Gemeint ist “La Chansonnette“, das kleine Lied, das eigentlich ganz groß und in Frankreich stets in aller Munde ist. Zwischen romantischen Balladen und Swing-Chansons zeigt Monsieur VELVO, dass er als Entertainer, mit ganz eigenem Profil, das Metier fest im Griff hat. Velvos weiche und baritonale Stimme wird geschmeidig durch Thomas Möller am Piano ergänzt.

Nicht nur die Musik, sondern auch die Moderationen zwischen den Liedern, Anekdoten und kleine Geschichten hinter den Chansons, schaffen einen für jeden Zuschauer kurzweiligen und verständlichen Rahmen. Die Besucher erleben die Welt französischer Chansons. Ein Repertoire, auch mal jenseits von Édith Piaf und Jacques Brel. Geboten werden Chanson-Perlen der letzten 70 Jahre, u.a. von Charles Trenet, Michel Legrand, Claude Nougaro, aber vor allem Serge Gainsbourg, dem die beiden Künstler anlässlich dessen 90. Geburtstags sogar ein ganzes Programm widmeten. Tickets 14€, 9€ erm. für Studies/Schüler. Vorverkauf im SCHMIT-Z oder an allen VVK-Stellen von ticket-regional. (tr)



Drucken