Christoph aus der “Sendung mit der Maus“ live erleben

TRIER. Am 10. März können wissbegierige Mädchen und Jungen Christoph Biemann mal nicht nur im Fernsehen erleben. Der Moderator der beliebten ARD‐Serie “Die Sendung mit der Maus“ wird seinem jungen Publikum an der Universität Trier spannende Experimente zeigen. Der Eintritt ist kostenlos, nur eine Online‐Anmeldung ist erforderlich.

Bekanntlich ist der Mann mit grünem Pulli und Schnauzbart ein großer Freund von Experimenten. An der Uni Trier wird er daher aus seinem Buch “Christophs Experimente” vorlesen, Geschichten erzählen und vor allem Versuche zeigen. Zum Beispiel den allerersten, der mit Elektrizität zu tun hat. Dazu kommen Experimente, mit denen die Kraft der Luft gezeigt wird und solche, die das Gehirn und die Vorstellungskraft auf die Probe stellen.

Christoph Biemanns Auftritt ist Teil der Ausstellung „Mathematik erFassen!” an der Universität Trier, die vom 2. März bis 4. April 2019 geöffnet ist. Wie der Titel vermuten lässt, kann man sich hier nicht nur etwas anschauen, sondern erlebt Mathematik zum Mitmachen, Mitrechnen und Miträtseln. Bislang haben sich bereits 3400 Schüler angemeldet, es gibt aber noch freie Termine für weitere Schulklassen. Anmeldungen sind möglich unter diesem Link. An den Wochenenden und an weiteren Tagen ist die Ausstellung für alle kostenfrei und ohne Anmeldung geöffnet.

Die Veranstaltung mit Christoph Biemann aus der “Sendung mit der Maus“ beginnt am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr im Audimax (Mensa‐Gebäude). (tr)



