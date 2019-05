City Initiative ist für einen Ausbau des P+R-Systems

TRIER.Die chaotischen Verkehrsverhältnisse am Donnerstag beschäftigen nun auch die Trierer City-Initiative (CIT). In einer Pressemitteilung beziehen die Trierer Händler zu diesem Thema Stellung.

Der “Europatag“, der in diesem Jahr in Luxemburg erstmals am 9. Mai gefeiert wurde, habe belegt, dass der besseren und unkomplizierten Erreichbarkeit der Trierer Innenstadt noch mehr Priorität eingeräumt werden müsse, so die Initiative. Staus und ausgelastete Parkhäuser seien sehr zu Lasten der Aufenthaltsqualität in der familienfreundlichen Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt gegangen.

Die CIT habe in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Anfragen erhalten, warum an diesem Tag, wie an anderen sogenannten Hochfrequenztagen auch, kein Park + Ride-Service angeboten wurde. Hier betonen die Händler, dass es nicht zu den Hauptaufgaben der Initiative gehöre, den reibungslosen Verkehr in Trier zu gewährleisten – vielmehr sei an dieser Stelle die städtische Seite gefordert.

Die von der CIT organisierten kostenlosen Shuttle-Busse, die bereits zehn mal im Jahr für eine Entlastung des innerstädtischen Verkehrs sorgen, seien ein Erfolgsmodell, das es auszubauen gelte. Die City-Initiative setzte sich auch weiter für eine Ausweitung dieser Angebote ein, sofern diese für sie finanzierbar sei. In diesem Zusammenhang sei auch die Stadt gefordert, ihren finanziellen Zuschuss – insbesondere den für P+R – zu erhöhen.

Der “Europatag“ habe erneut gezeigt, dass es sich lohne, über ergänzende Angebote wie Park+Ride-Möglichkeiten an allen Hochfrequenztagen und Samstagen in der Hauptsaison, die Einbindung des ÖPNV sowie die Bereitstellung von weiteren Parkflächen nachzudenken. Die CIT sei dialogbereit und stehe gerne für Gespräche über ergänzende Formen der Zusammenarbeit zur Verfügung. (tr)



Drucken