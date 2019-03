TRIER. Hervorragender Orgelspieler und Orgelimprovisator an der Pariser Saint Clotilde Kirche mit außergewöhnlicher Erfindungskraft, Inspiration und visionärem Ausdruck, Meister der Arabeske, Zeuge eines tief empfundenen Glaubens, inspiriert von gregorianischen Melodiekurven, temperamentvoll und unberechenbar: das ist der Komponist Charles Tournemire, der die Symphonie-Choral op. 69 für Orgel komponierte. Ein Werk, das monothematisch angelegt ist und eine sehr komplexe, teilweise polytonale Tonsprache aufweist.

Inspiration für sein visionäres Orgelwerk “Sept chorals-poèmes d’orgue pour les sept paroles du Xrist“ op. 67 („Die sieben letzten Worte Jesu“) erhielt er in seinem Haus auf einer einsamen, sturmgepeitschten französischen Westküsten-Insel. In den sieben Sätzen vertont er die sieben Aussagen Jesu am Kreuz “Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, “Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“, “Frau, siehe, dein Sohn“ und: “Siehe, deine Mutter“, “Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“, “Mich dürstet“, “Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist“ und “Es ist vollbracht“ eindrucksvoll und zum Nachdenken anregend für Orgel.

Das 8. Pauliner Passionskonzert findet statt am Samstag, 6. April um 20 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier (Balthasar-Neumann-Straße), die für dieses Konzert in eine stimmungsvolle Lichtatmosphäre gebracht wird. Pfarrer Joachim Waldorf wird reflektierende Texte vortragen. An der Orgel spielt Volker Krebs. Der Eintritt ist frei. (tr)



