Das ging schnell: ADD genehmigt Trierer Haushalt

TRIER. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) hat den im Dezember beschlossenen Trierer Haushalt 2019/2020 mit Datum vom 4. Februar genehmigt – und damit nach Rathaus-Angaben so schnell wie noch nie. Für Oberbürgermeister Wolfram Leibe sei das eine gute Nachricht, betont die städtische Pressestelle am heutigen Freitag, “denn viele wichtige Projekte in der Stadt können nun ohne Verzögerung weitergehen oder starten”.

Leibe: “Damit wird auch die gute Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung bei der Haushaltsaufstellung gewürdigt.“ Projekte wie die der Sozialen Stadt in Trier-West, Trier-Nord und Ehrang, der Stadtumbau West oder der Bau der Mäusheckerweghalle sowie der Bezirkssporthallen in Feyen und Trier-West könnten nun ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Mit der Haushaltsgenehmigung stünden nun auch die Mittel für die Planungen der Theatersanierung und die Erweiterung der Tufa bereit, so dass diese konkret angegangen werden könnten. “Haushaltskonsolidierung und Zukunftsfähigkeit der Stadt sind miteinander vereinbar“, sagt Leibe mit Blick auf die allein für 2019 anstehenden Investitionen in Höhe von 70 Millionen Euro.

Der Doppelhaushalt hat 2019 ein Gesamtvolumen von 520 Millionen Euro, 2020 von 510 Millionen Euro. Das Haushaltsdefizit wird laut Rathaus plangemäß reduziert. Damit bleibe das Ziel aus dem Jahr 2012, bis 2022 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, erreichbar. (tr)



