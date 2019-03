Das Sturmtief “Eberhard“ aus Sicht der Polizei

TRIER. Das Sturmtief “Eberhard” hielt am Sonntag auch die Polizei im Dauereinsatz. Im Zeitraum von 12 bis 18.30 Uhr kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Trier zu insgesamt 32 witterungsbedingten Polizeieinsätzen.

Durch zum Teil heftige Sturmböen wurden acht Bäume entwurzelt und fielen ohne weiteren Schaden anzurichten auf die Fahrbahn. Etliche Äste brachen ab und verteilten sich auf den Straßen. Mehrere Baustellenbeschilderungen oder Absicherungen wurden umgeweht und landeten auf den Fahrbahnen.

In drei Fällen stürzte jeweils ein Baum auf fahrende PKW. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Einmal blies der Sturm einen ungesicherten Müllcontainer auf die Fahrbahn, der daraufhin mit einem PKW kollidierte. Bei diesen Unfällen kam es zu Schäden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro.

Vier Bäume fielen auf parkende PKW. Hier kam es zu Schäden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Ein Roller wurde umgeweht und schleuderte gegen einen parkenden PKW. Hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Glück hatte ein Fußgänger in der Straße An der Meerkatz. Ihn traf ein umgewehtes Verkehrszeichen am Rücken. Glücklicherweise erlitt der Mann nur leichte Verletzungen.

In der Maarstraße stürzte ein Kamin ein und Teile davon fielen auf einen parkenden PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. In der Karthäuser Straße lösten sich Dachplatten an einem Gebäude, sodass aus Sicherheitsgründen die Straße bis zur Behebung der Gefahrenstelle komplett gesperrt bleibt. Zudem registrierte die Polizei zahlreiche Schäden an Gebäuden, die durch den Sturm entstanden. Über die Schadenshöhe liegen aber keine Angaben vor.

In Schöndorf fiel ein Baum auf eine Stromleitung. Infolgedessen waren nach Rücksprache mit der Feuerwehr für kurze Zeit im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Trier 1265 Haushalte (Gusterath: 951, Olmuth 160, Pluwig: 144) ohne Stromversorgung. Gegen 14.45 Uhr war die Versorgung durch den Betreiber Westnetz wieder hergestellt.

Trotz der im Einzelfall hohen Sachschäden für die Betroffenen waren die Schäden im Bereich der Polizeiinspektion Trier überschaubar. Glücklicherweise, so endet der Bericht, seien keine weiteren Personen verletzt worden. (tr)



