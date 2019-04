Das Trierer SPZ geht auf Sanierungskurs

TRIER. Das Zentrum für Sozialpädiatrie und Frühförderung Trier (SPZ) in der Luxemburger Straße stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung. Alle Leistungen bleiben jedoch weiter in vollem Umfang bestehen, betont das Zentrum in einer Pressemitteilung.

Das Zentrum für Sozialpädiatrie und Frühförderung Trier und Zentrum für Erwachsene mit Behinderung Trier gGmbH in der Luxemburger Straße in Trier arbeitet seit mehr als 30 Jahren zum Wohle behinderter und entwicklungsgefährdeter Kinder und Jugendlicher. Eine fast zwei Jahre laufende Auseinandersetzung mit den Krankenkassen bezüglich der Abrechenbarkeit von erbrachten Leistungen hat das SPZ in Liquiditätsschwierigkeiten gebracht.

Um die Versorgung der Patienten im gewohnten Maße sicher zu stellen und die drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, wurde die Geschäftsführung selbst aktiv und beantragte ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Die Trierer Fachanwältin Christine Frosch hat das Mandat der insolvenzrechtlichen Generalbevollmächtigten. Sie unterstützt die SPZ Geschäftsführerin Susanne Heicappell beim Sanieren der gemeinnützigen GmbH und Aufrechthalten der sozialpädiatrischen und Frühförder-Leistungen. Das Trierer Amtsgericht ließ am Donnerstag den Antrag zu.

Die Insolvenz in Eigenverwaltung sei ein wichtiges Instrument zur Sanierung und Restrukturierung eines Unternehmens in Schieflage, erläutert Rechtsanwältin Christine Frosch, wenn eine Insolvenz nicht zu vermeiden sei, das Unternehmen aber über einen fortführungswürdigen Geschäftsbetrieb verfüge. Dieses Eigenverwaltungsverfahren biete sich an, wenn externe Gründe maßgeblich für die Krise des Unternehmens verantwortlich seien und die Geschäftsführung weiterhin das Vertrauen bei ihren Geschäftspartnern genieße. Zum vorläufigen Sachwalter hat das Amtsgericht den Trierer Fachanwalt für Insolvenzrecht und Betriebswirt Jörg A. Wunderlich bestellt. Die Generalbevollmächtige Frosch wird mit der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Mentor AG, dem Sachwalter und der Geschäftsführung ein Sanierungskonzept ausarbeiten und konstruktiv mit den Krankenkassen im Dialog bleiben.

Insolvenz als Chance

Das SPZ steht in gemeinsamer Trägerschaft der Lebenshilfen Trier, Trier-Saarburg, Bitburg, Prüm, Daun und des Caritasverbands Trier. Auftrag des Trierer Zentrums mit seinen fünf Außenstellen in Bitburg, Daun, Hermeskeil, Prüm und Wittlich ist das Untersuchen und Behandeln von Kindern und Jugendlichen im Kontext mit ihrem sozialen Umfeld einschließlich der Beratung und Anleitung von Bezugspersonen. Zum Behandlungsspektrum gehören insbesondere Krankheiten, die Entwicklungsstörungen, drohende und manifeste Behinderungen sowie Verhaltens- oder seelische Störungen bedingen. Dieses umfassende Leistungsspektrum kommt jährlich über 3800 Kindern und deren Familien in der Region zu Gute.

Susanne Heicappell wurde als Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH frühzeitig selbst aktiv. Sowohl der Aufsichtsrat als auch die Gesellschafterversammlung des SPZ stehen vollumfänglich hinter ihr und sprachen ihr einstimmig das Vertrauen aus. Ziel der Insolvenz in Eigenverwaltung ist das Aufrechterhalten dieser Leistungen, das Verhandeln einer planungssicheren, strukturellen Verbesserung der Kostenübernahme mit den Krankenkassen und das Sichern der insgesamt 146 Arbeitsplätze. Das Eigenverwaltungsverfahren ermöglicht es, die unternehmerische Verantwortung in den Händen der Geschäftsführung zu belassen.

Sozialpädiatrie und Frühförderung in Trier

Als medizinische Leiterin betont Heicappell die Vorteile der interdisziplinären prozessorientierten Diagnostik und Behandlung. “Durch ein multiprofessionelles Angebot von Therapie, Förderung und Beratung wollen wir die Lebensqualität der beeinträchtigten Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien sichern oder verbessern.“

Neben der medizinisch orientierten Diagnostik wird die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit eingeschätzt. Mit entsprechenden Therapieangeboten und emotionaler Unterstützung der Eltern in einer familienzentrierten Beratung werden Selbstständigkeit und Mobilität der Kinder in ihrer belasteten Lebenssituation verbessert. “Wir unterstützen und begleiten die Eingliederung der Kinder und Jugendlichen in Kindertagesstätte und Schule, helfen den Familien bei der sozialen Integration in ihr Lebensumfeld. Dazu gehören auch die Durchführung von Elterngruppen sowie die Vermittlung von Kontakten zu gleichermaßen betroffenen Familien. Unsere Hilfestellungen erfolgen ambulant sowie mobil ambulant (Hausfrühförderung) und vor allem wohnortnah durch die Außenstellen.”

Die Aufgabe einer umfassenden und individuellen Hilfe für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder und Jugendliche erfordert ein breites und differenziertes Angebot an Fachdisziplinen der Medizin, Psychologie, Pädagogik und Therapie. So beschäftigt das SPZ Ärzte für Kinderheilkunde und Jugendmedizin sowie Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Alle Ärzte haben besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Sozialpädiatrie und Neuropädiatrie. Zum interdisziplinären Team gehören Dipl. Psychologen, Psychologische Psychotherapeuten, Dipl. Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Musiktherapeuten, Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, Logopäden / Sprachtherapeuten und Physiotherapeuten. (tr)



