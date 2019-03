Dem Wetter zum Trotz: Der Umzug startet!

TRIER. Die Narren können aufatmen: Der Trierer Rosenmontagszug fällt nicht aus. Ab 12.11 Uhr wird sich der närrische Lindwurm von der Medardstraße in Trier-Süd in Richtung Verteilerkreis in Bewegung setzen, wo er sich dann an der Arena Trier auflösen wird.

Nein, vor dem Sturmtief Bennet wollen die Karnevalisten nicht in die Knie gehen. Am heutigen Morgen haben die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK), Ordnungs- und Rettungskräfte noch einmal das Pro und Kontra diskutiert. Und dabei ist dann die Entscheidung gefallen: “Der Zug startet wie geplant”, sagte ATK-Präsident Andreas Peters gegenüber dem reporter. Die ATK ist fest davon überzeugt: “Der Sturm und der Regen lassen im Laufe des Vormittags nach.” Vorsichtshalber wurden die Zugteilnehmer jedoch aufgefordert, alle Fahrzeuge, Dekoration, Kostüme etc. auf die angesagten Wetterbedingungen hin zu überprüfen und zu sichern. (-flo-)



Drucken