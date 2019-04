Der Digital Hub zieht in die Jägerkaserne

TRIER. Der Standort für den Digital Hub war lange Zeit unklar. Jetzt sieht es so aus, als ob der bereits schon einmal genannte, dann wieder verworfene Standort, die Jägerkaserne, realisiert wird. Das hat das Presseamt der Stadt Trier auf Anfrage des reporters bestätigt.

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das Oberbürgermeister Wolfram auf die Schienen gesetzt hat. Mit einem Digital Hub will Trier der Konkurrenz aus Mainz und Ludwigshafen Paroli bieten. Vereinfacht ausgedrückt versteht man unter dem Digital Hub einen Knotenpunkt, der junge Startups sowie digitale Anwender aus Industrie, Mittelstand und Wissenschaft in einem Gebäude vereint. Digitale Entwickler werden mit dem Ziel, neue Geschäftsmodelle, Produkte, Dienstleistungen oder innovative Projekte für Unternehmen der Region entwickeln, mit weiteren Unterstützern zusammengebracht.

Nun also scheint die Entscheidung gefallen zu sein: “Der Digital Hub geht zunächst in die Jägerkaserne”, bestätigte Pressesprecher Michael Schmitz. “Das Gebäude dort wurde ja von der Stadtverwaltung als Übergangsquartier für das Bürgeramt genutzt. Die Infrastruktur ist also ganz in Ordnung. Dennoch wird das Gebäude jetzt noch so hergerichtet, dass einzelne Büros vermietbar sind. Im Mai wird es dort ein Start-Up-Camp geben. Ab dann können sich potentielle Start-Ups, die auf Raumsuche sind, die Gebäude ansehen und im Laufe des Jahres auch einziehen.”

Kräftige Missklänge hatte es zwischendurch gegeben, als es hieß, dass der Hub in das Gebäude im Schießgraben einziehen solle, in dem sich derzeit ein Jugendclub befindet. “Die Häuser im Schießgraben waren in der Tat mal vorgesehen, dürften aber als längerfristiges Quartier für einen Hub nicht gut nutzbar sein”, antwortete Schmitz.

Was er aber nicht sagte: Es gibt ganz offenbar noch andere handfeste Gründe, die gegen die dortige Ansiedlung des Digital Hub sprechen. Denn nun soll für die Dauer der Sanierungsarbeiten der Jugendbetrieb des Exzellenzhauses übergangsweise dorthin verlagert werden. Dafür hat sich der Steuerungsausschuss am Mittwochabend auf Anregung von Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seiner Sitzung ausgesprochen. Mit der Sanierung des Exhauses wird sich der Stadtrat am 17. April erneut beschäftigen. (-flo-)



Drucken