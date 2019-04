Der Ostermarkt der City-Initiative öffnet Donnerstag

TRIER. Nur noch wenige Tage, dann wird der Hauptmarkt wieder österlich geschmückt sein. Denn vom 4. bis 7. April richtet die City-Initiative Trier wieder ihren alljährlichen Ostermarkt aus, der mit schönen Geschenk- und Deko-Ideen Jahr für Jahr die Menschen anlockt.

Der Winterschlaf ist vorbei. Die Menschen freuen sich auf einladende Freiterrassen, eine lebendige Trierer Innenstadt, verlockende Angebote, den Frühling und das kommende Osterfest. Zwei Wochen vor den Feiertagen eröffnet die City-Initiative Trier e. V. (CIT) mit dem 15. Ostermarkt die Frühjahrs-Saison.

Bei diesem kleinen Jubiläum präsentieren über 30 Anbieter ihr Kunsthandwerk, Handarbeiten und Delikates auf dem Haupt- und Kornmarkt. Eingerahmt ist das Oster-Festival, geöffnet jeweils von 10 bis 19.30 Uhr, von einer frühlingshaften Blumen- und Pflanzenwelt, die schon den Sommer ahnen lässt. Selbstverständlich haben die Veranstalter für einen Familienausflug zum Ostermarkt auch an einen herzhaften Imbiss, die leckere Schnaserei und das Glas Sekt oder Wein gedacht. Denn in der herrlichen Trierer Innenstadt kann man es sich richtig gut gehen lassen…

Am Verkaufsoffenen Sonntag (7. April) öffnet zudem auch der innerstädtische Handel seine Türen für Sie! Von 13 bis 18 Uhr werden hier die Sortimente für das kommende Osterfest und die angesagten Modetrends für Frühjahr und Sommer gezeigt.

Die CIT erleichtert in Kooperation mit den Trierer Stadtwerken allen Besuchern die Anreise an diesem ersten Verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Durch den kostenlosen P+R-Service gelangt man bequem und sicher in der Innenstadt, während das Auto kostenfrei auf dem Messepark-Gelände parkt.

Die Shuttle-Busse starten ab 12.30 Uhr vom Messepark an den Moselauen. Die letzte Fahrt zurück ist um 18 Uhr ab der Haltestelle Konstantin Basilika. Alle Besucher, die mit dem PKW in die Innenstadt fahren, werden gebeten, dem Parkleitsystem zu einem der über 3.200 citynahen Parkplätze zu folgen. (tr)



Drucken