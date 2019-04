DGB fordert mehr sozialen Wohnungsbau

TRIER. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist bezahlbarer Wohnraum heute Mangelware. Gerade in den Ballungszentren führt das immer öfter zu längeren Pendelzeiten. Deshalb setzt sich der DGB für eine andere Wohnungspolitik und für mehr sozialen Wohnungsbau ein. Unter dem Motto “Bezahlbar ist die halbe Miete“ weist er seit dem 25. März bundesweit und im Rahmen des DGB-Zukunftsdialogs mit mehr als 200 Aktionen und Veranstaltungen auf den Handlungsbedarf hin. Auch der DGB-Region Trier beteiligt sich.

DGB-Regionsgeschäftsführer James Marsh sagte dazu: “Hier in der Region Trier sind die Mieten seit 2014 massiv gestiegen. Während 2014 für einen Quadratmeter in Schweich noch 7,05 Euro zu zahlen waren, musste Ende 2018 bereits 8,33 Euro gezahlt werden, das sind mehr als 18 Prozent Mietpreissteigerung. In Traben-Trarbach sind die Mietpreise im gleichen Zeitraum sogar um fast 24 Prozent gestiegen. In Irrel, Waldrach und Daun sind die Mietpreissteigerungen sogar noch höher.

Für uns Gewerkschaften ist klar, gegen den knappen Wohnraum und steigende Preise hilft nur eins: mehr sozialer Wohnungsbau, kommunale Wohnungsgesellschaft gründen bzw. stärken und deren Gewinne reinvestieren.“ (tr)



